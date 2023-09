Deur van woning op Bankwerkerij in Noord weggeblazen: "Voelde mijn bed trillen"

Weer een explosie in de stad. Dit keer is er vanmorgen vroeg rond 5.00 uur een deur uit een woning in de straat Bankwerkerij in Noord geblazen. Buurtbewoners zijn geschrokken: "Het is een heel onrustig gevoel."

Te zien is dat de complete deur van een pand in de straat is weggeblazen. Ook is er een ruit gesneuveld en is er andere schade aan de gevel. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar niemand is gewond geraakt. Vorig jaar, op 13 april 2022, was er ook al een explosie op dezelfde plek.

De afgelopen tijd zijn er extreem veel van dit soort explosies in de stad. In het archief van AT5 staan dit jaar al zeker 100 berichten met het woord explosie in de kop. Dinsdagnacht werd nog een deur uit een woning op IJburg geblazen. "Je wordt misschien een beetje afgestompt omdat het zo vaak gebeurt, maar op deze manier komt het wel dichtbij", vertelt een buurman. "Ik ben erg geschrokken."

In juli was het aantal explosies in de stad van vorig jaar, dat waren er toen 99, al overtroffen. De politie gaf halverwege die maand al aan dat zij verwachten dat het aantal tegen het einde van het jaar verdubbeld is. Mede door het torenhoge aantal heeft de politie het Rijk om tweehonderd extra politiemensen gevraagd om de explosiegolf te bestrijden.