Achtste explosie in vijf dagen: portiek in Geuzenveld flink beschadigd

Bewoners in en rond de Haspelsstraat in Geuzenveld zijn vannacht opgeschrikt door een harde knal. Voor een portiek van een woning ging een explosief af. Het is de achtste explosie die plaatsvond in de stad in de afgelopen vijf dagen.

Explosie bij woning aan Haspelsstraat Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Het explosief ging rond 04.45 uur bij de woning af. De de deur en de ramen daar omheen raakten allemaal beschadigd en de brievenbus werd uit de portiek geblazen. Ook de ramen op de verdieping boven de portiek sneuvelden vanwege de klap. Door de explosie ontstond veel rook. De brandweer werd opgeroepen om het gebouw te ventileren. De politie had een gedeelte van de straat in Nieuw-West afgezet voor sporenonderzoek. De recherche doet onderzoek naar de explosie en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten over het incident. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.

Explosiegolf In de stad vinden zowel afgelopen jaar als dit jaar een groot aantal explosies plaats. Die van vannacht is een vervolg op een nieuwe explosiegolf, het was namelijk het achtste explosief dat in de afgelopen vijf dagen af is gegaan. Op 14 september werd er twee keer in één dag een brandbom gegooid naar dezelfde woning aan de Charlotte Brontéstraat in Zuidoost. Op 15 september vonden er in de avond drie explosies plaats: op de Eef Kamerbeekstraat, het Vijgepeerpad en de Galjootstraat. Zaterdag ging er een explosief af aan de Egoli in Zuidoost en gisteren raakte een portiek beschadigd door een explosie aan de Henri Dunantstraat in Nieuw-West. 'Onorthodoxe maatregelen' De afgelopen week pleitte explosieven-expert Ad van Riel dat zwaar vuurwerk strafbaar zou moeten worden gemaakt onder de Wet Wapens en Munitie. Volgens Van Riel doet de Cobra, een type vuurwerk dat veel wordt gebruikt bij de explosies, 'meer dan een handgranaat'. "Als het zo doorgaat kun je wachten op slachtoffers." Ook de directievoorzitter van woningcorporatie Ymere sprak zich afgelopen week uit over de explosiegolf. Erik Gerritsen wil samen met andere corporaties nadenken hoe het aantal explosies een halt kan worden toegeroepen, daarvoor sprak hij over het gebruiken van 'onorthodoxe maatregelen'.

De explosies van de afgelopen vijf dagen: 14 september

00.15 uur Charlotte Brontéstraat (Zuidoost)

15.15 uur Charlotte Brontéstraat (Zuidoost) 15 september

20.15 uur Eef Kamerbeekstraat (Oost)

21.15 uur Vijgepeerpad (Noord)

22.45 uur Galjootstraat (Oost) 16 september

04.30 uur Egoli (Zuidoost) 17 september

00.30 uur Henri Dunantstraat (Nieuw-West) 18 september

04:45 uur Haspelsstraat (Nieuw-West)