Supportersvereniging Ajax wil 'rust' rondom club

De AFCA Supportersclub, de officieel erkende supportersclub van Ajax, zegt rust rondom de club 'het allerbelangrijkste' te vinden, zo valt te lezen in een Instagrambericht van de vereniging gisteravond, dat ook gedeeld is door de F-side.

De supporters schrijven dat er na de vorige thuiswedstrijd, die uitliep op rellen rondom de Arena, 'het een en ander is veranderd bij Ajax'. Er zijn 'diverse gesprekken' tussen de club en de supportersvereniging geweest. De vereniging vindt 'rust het allerbelangrijkste' met de 'ingeslagen weg om meer oud-Ajacieden als adviseur aan te stellen', de 'voordracht van nieuwe RvC-leden en een nieuwe bestuursraad'.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Veiligheidsrisicogebied

Of met dit statement rellen zijn uitgesloten tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ valt vanmiddag te bezien. Het staat in elk geval vast dat het de laatste kans is voor een wedstrijd zonder ongeregeldheden. Als supporters zich toch opnieuw misdragen, volgen er sancties zo beloofde burgemeester Halsema.

Vanaf 12.00 uur is het gebied rondom de Arena een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat de politie extra scherp toezicht houdt in het gebied en iedereen die zich rondom de Arena begeeft preventief mag fouilleren. De wedstrijd begint om 14.30 uur.