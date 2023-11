Nog evenveel Britse feesttoeristen in de stad, wegblijfcampagne wordt uitgebreid

De wegblijfcampagne heeft bij toeristen deels het beeld van Amsterdam bijgesteld, schrijven burgemeester Femke Halsema en wethouder Sofyan Mbarki (aanpak binnenstad) in een brief aan de gemeenteraad. Zo zijn bezoekers zich meer bewust van de regels. Ze kunnen alleen niet precies aangeven welke nieuwe beperkingen (zoals een blowverbod) er zijn.

"In de doorontwikkeling van de ontmoedigingscampagne kijken we of we de campagneboodschappen specifieker kunnen maken, om zo het beeld van de stad voor deze doelgroep scherper bij te stellen, valt te lezen in de brief.

Haaks op Britse berichtgeving

De resultaten staan haaks op de berichtgeving van enkele Britse media zoals The Independent. Die schreven dat het aantal toeristen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Amsterdam met 22 procent is gedaald ten opzichte van 2019 en koppelden dat aan de campagne. Maar de campagne lijkt daar dus geen rol in te spelen. De afname komt vermoedelijk doordat reizen naar Europa voor Britten een stuk duurder is geworden.

De afname van toeristen is voor ondernemers in de binnenstad voelbaar. Met name kroegeigenaren merken dat het minder druk is. Rina Jongebloet van Café Emmelot zegt de Britse toeristen zelfs nodig te hebben.

Britse toeristen leken vlak na de lancering van de campagne niet onder de indruk: