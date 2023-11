TU Delft en AMS Institute testen oude kademuur en die blijkt veel sterker dan gedacht

Het is al jarenlang een hoofdpijndossier: de slechte staat van de kademuren en bruggen door achterstallig onderhoud. Waar in het begin nog werd gevreesd voor een miljarden kostend project om de boel op te knappen, komt een onderzoeker van de TU Delft met - misschien - goed nieuws: "We verwachten dat we op de korte termijn minder kademuren hoeven te vervangen."

"We hebben een nieuw rekenkundig model ontwikkeld. Daarmee kunnen we veel preciezer - tot wel veertig procent - de krachten in de palen voorspellen. Of ze breken of niet. Dus dat is heel relevant. Bij de Grimburgwal bijvoorbeeld zagen we dat de palen gebroken waren. Dat kunnen we nu dus beter voorspellen. Ook hebben we proeven opgezet om de kademuren echt te belasten totdat ze bezwijken."

Vanmorgen is hij gepromoveerd. Waterbouwkundige Mart-Jan Hemel van de TU Delft met zijn onderzoek naar de staat van de Amsterdamse kades. De afgelopen vier jaar deed hij bij het AMS Institute onderzoek naar de staat van de kades, in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

"Dus dat het inderdaad minder erg is dan we in eerste instantie dachten. Dat betekent natuurlijk niet dat de opgave minder groot is geworden. We kunnen nu wel beter zien welke kademuren echt aangepakt moeten worden en we kunnen ook beter zien wát we kunnen doen. Waar we in eerste instantie een veiligheidsmaatregel plaatsten - dus bijvoorbeeld een damwand of sloop-nieuwbouw - kunnen we nu veel nauwkeuriger kijken hoe we een kademuur kunnen herstellen. En dat zorgt ook voor veel minder impact en ook lagere kosten."

De kademuur bleek twee keer sterker dan van tevoren was voorspeld. En dat zou kunnen betekenen dat er meer kademuren in de stad zijn die niet zo slecht zijn als van tevoren werd gedacht. "Uit het onderzoek blijkt dat we te conservatief waren", zegt Sarah Bork, hoofd Innovatie van het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam.

De proeven werden uitgevoerd bij een oude insteekhaven op het vroegere industrieterrein Overamstel. De kade moest daar toch weg, dus de onderzoekers konden helemaal los. "We hebben daar palen uit de grond gehaald en beproefd om de sterkte van het hout kunnen bepalen. We hebben ook een enorm grote watercontainer van 120 ton op een kademuur gezet en die langzaam met water gevuld. Dat moet dan bijvoorbeeld een vrachtwagen voorstellen. Daarmee hebben we eigenlijk de kademuur kapotgemaakt. Een extreme belasting, maar daardoor konden we dus wel goed zien hoe sterk ze nu zijn en hoeveel ze aankunnen."

Hemel: "De kennis die wij hebben opgedaan de afgelopen vier jaar wordt direct geïmplementeerd bij het ingenieursbureau Amsterdam. Dus de mensen die daar werken en de ingenieursbureaus die daaraan gekoppeld zijn die rekenen al met die kennis. Dus dat is heel erg mooi. Wij hopen eigenlijk - en we verwachten ook - dat we met de nieuwe rekenkundige modellen op de korte termijn minder kademuren hoeven te vervangen en dat de stad ook veiliger gehouden kan worden."

Het AMS Institute

Het AMS Institute (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) is een wetenschappelijk instituut dat in 2014 werd opgericht. Directeur Kenneth Heijns: "AMS is opgericht met de gemeente Amsterdam als partner. Amsterdam heeft eigenlijk iets heel slims gedaan. Ze hebben de TU Delft, de Wageningen Universiteit en MIT (Massachusetts Institute of Technology) - grote namen in de universitaire wereld van de techniek - naar Amsterdam gehaald.

Daarmee heeft de hoofdstad eigenlijk een maatje die nadenkt over alle grote uitdagingen van de stad. En daar komt zoveel technologie bij kijken. Een van die uitdagingen is de infrastructuur van de stad. Ook de kademuren, En Mart-Jan heeft helemaal aan het begin gestaan van de ontwikkeling om te kijken 'hoe kunnen we die kademuren en de stad behouden voor de toekomst."