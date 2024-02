Komend weekend mogen prostitutieramen Wallen weer langer open

Vanwege deze effecten op de veiligheid van sekswerkers en de druk die het college ervaart omdat er 'nog geen alternatieve plekken in een erotisch centrum zijn', draait de burgemeester de sluitingstijden in het weekend dus weer terug naar de oorspronkelijke tijden.

Halsema benoemt in haar besluit dat de leefbaarheid in het gebied Burgwallen-Oude Zijde 'nog steeds ernstig onder druk staat'. Het college blijft 'met een divers scala aan maatregelen werken aan het tegengaan van de overlast en het verspreiden van de bezoekersstromen.'

Voorzieningenrechter

Toen de maatregel van de vroege sluitingstijden net was ingevoerd in april vorig jaar, stapten horeca-ondernemers (ook hun zaken moesten eerder dicht), sekswerken en raamexploitanten in het Wallengebied naar de voorzieningenrechter. Die erkende destijds dat het gebied aan het verloederen is en begreep dat de gemeente daar iets aan moest doen. Het oordeel destijds luidde dan ook dat het belang van de gemeente zwaarder woog dan dat van de ondernemers.