Amsterdam wil boa's verkeersboetes laten uitschrijven en zelf flitspalen plaatsen

De handhaving van de verkeersregels zijn op het moment landelijk geregeld. De gemeente kan campagnes starten of maatregelen zoals het aanpassen van de verkeerslijnen of het plaatsen van smileypalen nemen, maar het echte handhaven komt vanuit de politie en het Rijk. Wil de gemeente bijvoorbeeld ergens een flitspaal, dan moet het Openbaar Ministerie dat besluit nemen. Voordat zo'n paal er dan komt moet de gemeente er alles aan doen om duidelijk te maken dat er echt maar 30 mag worden gereden op de wegen en dat is niet alleen met snelheidsborden.

Maar vanwege de schaarse middelen om nieuwe flitspalen neer te zetten en de beperkte capaciteit bij de politie voor controles, vragen de vier grote steden nu om extra bevoegdheden. Zo willen ze dat boa's snelheidscontroles kunnen uitvoeren en dat zij voertuigen kunnen bekeuren op basis van het kenteken, nu moet elk voertuig eerst worden gestopt voordat er een bekeuring kan worden gegeven. Daarnaast willen ze de keuze hebben om zelf flitspalen te plaatsen in de stad. De inkomsten uit de handhaving hiervan zouden dan weer teruggaan naar een 'verkeersveiligheidsfonds' van de gemeente zelf.

Drie ernstige ongelukken per dag

Verkeerswethouder Melanie van der Horst noemt het aantal ernstige ongelukken in de stad per dag, dat zijn er zo'n drie, 'afschuwelijk'. "Uit onderzoek blijkt dat tweederde van de Amsterdammers zich onveilig voelt in het verkeer." Daarnaast zouden volgens de gemeente de maatschappelijke kosten van de ongelukken jaarlijks worden geschat tussen de 710 miljoen en 2,8 miljard euro.

"Daarom vragen we het kabinet ook vanuit Amsterdam om meer bevoegdheden om zelf te kunnen handhaven", gaat de wethouder verder. "Dat zou ons helpen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld als we zelf flitspalen kunnen plaatsen om te kunnen handhaven op de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur." Van der Horst noemt het een 'bijkomend voordeel' dat de opbrengsten uit de boetes weer kunnen worden gestoken in het verbeteren van de verkeersveiligheid.