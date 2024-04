Amsterdam spekt reserves: 2023 afgesloten met 122 miljoen euro meer inkomsten dan uitgaven

Amsterdam heeft het financiële jaar 2023 positief afgesloten. De stad had 122,1 miljoen euro meer inkomsten dan dat er werd uitgegeven. Dat geld gaat allemaal naar de algemene reserve, die door de coronacrisis was leeggelopen. Dat maakt wethouder Financiën Hester van Buren vandaag bekend in het Jaarverslag 2023.

Amsterdam had vorig jaar 8,1 miljard euro aan inkomsten. Het meeste geld kwam van het gemeentefonds: de uitkering van het Rijk aan de stad (drie miljard). Daartegenover stonden de uitgaven: bijna acht miljard euro, waarvan er bijvoorbeeld 300 miljoen naar het onderwijs ging.

Gemeentefonds

Volgens wethouder Van Buren is er een overschot, omdat er onder meer 150 miljoen euro meer dan begroot binnenkwam via het gemeentefonds. Ook de toerist leverde flink meer geld op dankzij de toeristenbelasting: 100 miljoen euro. Verder hebben de huizenbezitters in de stad bijgedragen aan het positieve saldo: de ozb-belasting bracht zestig miljoen euro meer in de schatkist.

De wethouder blijft bezorgd over het financiële huishoudboekje van de stad. Ze spreekt van een onvoorspelbare uitkering van het Rijk. "Dit geld (de 122 miljoen euro, red.) gaat naar de algemene reserve zodat we daar de komende jaren, als de rijksinkomsten verminderen, gebruik van kunnen maken", aldus Van Buren.

Daarmee doelt ze op het 'ravijn': de begroting van de stad is vanaf 2026 niet meer rond te krijgen, omdat er minder geld van het Rijk komt. Het is nog onzeker of er een oplossing komt vanuit Den Haag. Het is wachten op de kabinetsformatie.

Corona

Het overschot - de 122 miljoen euro - gaat dus helemaal naar de algemene reserve van de stad, die door corona flink was leeggelopen. In 2019 zat er nog bijna 350 miljoen euro in de reserve, dat liep terug naar krap tachtig miljoen euro in 2021: de piek van de coronacrisis. Zo hoefden ondernemers in 2020 en 2021 bijvoorbeeld geen reclame- en terrasbelasting te betalen.

Half mei presenteert Hester van Buren de Voorjaarsnota van de stad, dan wordt er meer duidelijk over het financiële plaatje van Amsterdam voor 2024.