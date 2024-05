Miniserie Gozers #6: De kat & de klager

In de miniserie Gozers volgt AT5 de nieuwe eigenaren van eetcafé Goos in de Rivierenbuurt in Zuid. Zes maanden geleden kochten negen buurtbewoners de kroeg, om die te behouden voor de buurt. In de laatste aflevering leren we hoe de Gozers onderling compromissen sluiten, de financiën bewaken en dat er een geheimzinnige buurtbewoner is, die klachten indient tegen het café.

"Na zeven maanden zaken doen met elkaar nog niet één keer." Eigenaar en manager Raymond zit in een halfdonker café Goos na sluitingstijd. Hij legt uit hoe het komt dat de groep van negen buurtvaders de zaken zo goed op orde heeft met elkaar. "We hebben echt nog niet één keer ruzie of een aanvaring gehad onderling. Dat verbaast me wel. Iedereen vertelt gewoon wat hij vindt, en we komen er samen altijd uit, we hebben respect voor elkaar."

Maar dat je als Gozer soms ook water bij de wijn moet doen, en dat niet altijd jouw mening wordt gehonoreerd, weet ook Bruno. Hij was vanaf het begin niet bepaald gek op kat Hero die in de kroeg woont. "Ik vind het niet een hygiënisch en schoon, zo'n kat in een restaurant. Maar laten we voorop stellen, ik heb respect voor dieren." Kat Hero woont al jaar en dag in café Goos. Hij woonde vroeger bij de buren, maar verhuisde ooit naar de kroeg. De vorige eigenaar kreeg hem bij de inboedel, en zo ook de Gozers. Bruno heeft inmiddels een kammetje gekocht om de kattenharen van de banken te verwijderen, en hij heeft er vrede mee. "Als je foto’s opzoekt online van Goos, dan zie je de kat erop staan. Ook voor onze tijd hier. Dus hij is welkom."