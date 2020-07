Mag je alweer de tango dansen? En meer vragen over de coronacrisis

In Amsterdam zijn verschillende locaties waar je een coronatest kunt laten afnemen. Mensen met klachten kunnen - na het maken van een afspraak - terecht bij de RAI in Zuid, in het Slotervaartziekenhuis in West en bij Atalmedial in Noord.

Maar wie in een ander stadsdeel woont, moet een langere afstand afleggen. En zeker als iemand ziek is, kan dat onprettig zijn. Toch is fietsen voor Amsterdammers zonder auto een van de weinige opties.

Want reizen met het openbaar vervoer of met de taxi naar een testlocatie mag in elk geval niet. De kans dat anderen dan ook besmet raken is te groot.

Daarnaast wordt het afgeraden om met iemand mee te rijden die wel een auto heeft. Als een vermoedelijke coronapatiënt dat toch doet, kan diegene het beste een huisgenoot vragen, stelt de Rijksoverheid.

Wel kunnen invaliden bijvoorbeeld nog terecht met hun scootmobiel bij een testlocatie. En als alle genoemde mogelijkheden écht niet haalbaar zijn, kan de telefonist waarmee je een afspraak maakt ook nog meedenken over een alternatief.

Maar al met al zou je denken dat een thuistest toch veel handiger is. Helaas heeft de GGD daarentegen te weinig mensen en middelen om iedereen in zijn of haar eigen huis te laten testen. Sommige mensen kiezen er dan voor om dit zelf te doen, maar dergelijke testen zijn eigenlijk nog niet betrouwbaar, meldt het RIVM.

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zegt tot nu toe geen informatie te hebben ontvangen over zelftesten die officieel zijn goedgekeurd binnen de Europese Unie. 'Er is dus nog geen toestemming gegeven om dit soort testen op de markt te brengen.'