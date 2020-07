Is het weer mogelijk om een dansfeest te organiseren? En meer vragen over de coronacrisis

Britse onderzoekers kwamen deze week met slecht nieuws. Coronapatiënten maken volgens hen wel antistoffen aan tegen het virus, maar deze blijken vaak na enkele maanden alweer uit hun bloed te zijn verdwenen.

Voor hun analyse keken de wetenschappers naar de immuunrespons van meer dan 90 coronapatiënten en zorgmedewerkers. Bloedtesten lieten zien dat de antistoffenreactie van de deelnemers drie weken na de eerste ziekteverschijnselen een piek had.

Maar na drie maanden was het niveau van antistoffen alweer sterk gedaald. En dat heeft niet alleen effect op het idee van 'groepsimmuniteit'. Ook de ontwikkeling van een vaccin kan daardoor nog complexer zijn dan aanvankelijk gedacht werd.

'Als bij een infectie de antistoffen al binnen twee tot drie maanden afnemen, dan zal bij een vaccin mogelijk hetzelfde gebeuren', verklaarde hoofdonderzoeker Katie Doores aan The Guardian. 'Eén shot is dan misschien niet voldoende.'

Mensen zullen in dat geval inderdaad vaker ingeënt moeten worden. Wel kan het immuunsysteem op meer manieren tegen het virus vechten. Onderzoekers van het Erasmus MC schetsen daarom een alternatief, waarbij de T-cel een grotere rol speelt.

De T-cellen ruimen het virus op en zou daarmee een belangrijke speler zijn. Want als er ondanks de antistoffen toch weer een infectie wordt veroorzaakt, kunnen de T-cellen het virus aanvallen, blijkt uit de analyse. Een vaccin waarin zowel antistoffen als T-cellen worden aangemaakt, kan daarom volgens de onderzoekers 'wel eens de beste zijn'.

Bij het maken van een vaccin blijft het antilichaam dan ook nog wel een belangrijk uitgangspunt. Onder meer in het Amsterdam UMC wordt daar onderzoek gedaan antilichamen, op de afdeling waar viroloog Menno de Jong werkt. In een Q&A gaf hij daar deze week uitleg over.

Maar voor het zover is, moeten we sowieso nog even geduld hebben. Het RIVM laat namelijk weten dat het lastig te voorspellen is wanneer er een werkend vaccin tegen het virus komt. Het duurt al snel 5 tot 10 jaar voordat er een vaccin ontwikkeld is tegen een nieuwe infectieziekte, verklaart het instituut. Voor COVID-19 zouden wel 'alle zeilen worden bijgesteld om het vaccin sneller te ontwikkelen'.