Mag ik inmiddels alweer met meer mensen in de auto zitten? En meer vragen over de coronacrisis

'Mogen we alweer met meerdere mensen in een auto rijden?' Een vraag die we regelmatig in onze inbox krijgen. Zeker nu de maatregelen worden versoepeld, groeit de hoop dat een autoritje met vrienden of familie binnenkort weer mogelijk is.

Toch is er in dit opzicht nog niet zoveel veranderd. Weliswaar is een samenkomst met drie of meer personen weer toegestaan in de openbare ruimte, een regel die in principe ook geldt in de auto. Maar er moet nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden als mensen niet uit hetzelfde huishouden komen.

En dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. De politie noemt het daarom 'erg onverstandig om met een vriend, buurman of collega in één auto te zitten'. Zelfs als het maar om twee personen in totaal gaat. Al kan daar geen boete voor worden gegeven.

Het is wél strafbaar om met drie personen (of meer) in een auto te komen, als je niet uit één huishouden komt, meldt de politie. 'De norm is namelijk dat je 1,5 meter afstand moet kunnen houden, en dat lukt in een personenauto bijna nooit.'

Ook als twee inzittenden uit hetzelfde huishouden komen en er een derde persoon meerijdt, geldt dat. 'Twee huisgenoten tellen dan niet ineens als één persoon', stelt de politie. 'Dan kun je dus alle drie een boete krijgen.'

'Maar zijn de regels dan niet soepeler als je een mondkapje draagt in de auto?', willen enkele vraagstellers weten. Dat is niet het geval. Het mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer, omdat daar de toenemende drukte nou eenmaal nauwelijks te voorkomen is. Maar het masker beschermt niet écht tegen besmetting, waarschuwt de Rijksoverheid.

Toch is de politie niet in alle gevallen even strikt. Zo wordt er een uitzondering gemaakt als bijvoorbeeld iemands moeder of vader slecht ter been is en naar het ziekenhuis gebracht moet worden. 'Mensen die voor kwetsbaren zorgen, zijn in deze periode hard nodig', luidt de verklaring.

Daarnaast zijn de regels niet eenvoudig te handhaven, waardoor er nog wel eens een inschattingsfout gemaakt wordt. Zo haalde de politie onlangs een tweepersoonsauto van de weg, omdat er naast de bestuurder en bijrijder nog een derde persoon leek te zitten. Tijdens de controle bleek de 'krullenbol' een plant, een buxus, te zijn.