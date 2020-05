Hoe kan ik mijn mondkapje schoonmaken? En meer vragen over de coronacrisis

Normaal gesproken is het hergebruik van mondkapjes 'ongewenst', vindt het RIVM. Schoonmaken zou dan geen zin hebben. Maar omdat er zo'n groot tekort is, heeft het instituut toch onderzocht of het mogelijk is om de maskers nog een keertje te gebruiken.

Het ging daarbij om een analyse van de zogenoemde FFP2 maskers: 'volledig aan het gelaat aansluitende maskers, met of zonder ventiel'. De conclusie luidde dat de mondmaskers driemaal gebruikt kunnen worden, als deze tussendoor tweemaal gesteriliseerd worden met waterstofperoxide.

Het RIVM benadrukt wel dat het hier om een pilot gaat. Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan, de methode zou dan ook vooral gebruikt moeten worden in geval van nood. Daarnaast betreft dit maskers die vooral in de zorg gebruikt worden.

Andere mondkapjes worden doorgaans gewoon op 60 graden gewassen. De vraag is alleen of dat zin heeft. Het RIVM raadde eerder het privégebruik van deze maskers überhaupt af: mensen zouden hierdoor onterecht een veilig gevoel krijgen.

In de zelfgemaakte exemplaren zag het RIVM al helemaal geen heil. Deze boden onvoldoende bescherming, omdat de pasvorm en filterwerking niet goed zijn, luidde tot voor kort het oordeel.

Toch is er iets veranderd: premier Rutte maakte woensdagavond bekend dat vanaf 1 juni een mondkapje in het OV verplicht is. 'Het wetenschappelijke bewijs dat het werkt is dun. Maar bij het juiste gebruik heeft het een beperkt positief effect.' Het gebruik van mondkapjes is volgens hem 'denkbaar in situaties waar 1,5 meter afstand houden onmogelijk is'. 'Niet per se om zelf niet besmet te raken, maar vooral om te zorgen dat jij niet degene bent die een ander besmet.'

Omdat het straks weer drukker wordt in het openbaar vervoer, is een mondkapje daar vanaf 1 juni dan ook verplicht. De medische maskers blijven gereserveerd voor het zorgpersoneel, daarom wordt reizigers gevraagd om zelf een 'gewoon' mondkapje te kopen of om ze zelf te maken. Hiermee vaart het kabinet dus een andere koers dan voorheen.

In sommige buurlanden bestaat dit beleid overigens al langer. De Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft daarom zelfs een handleiding online gezet over hoe je zelf een mondkapje kunt knutselen.