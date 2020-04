Ben ik tijdens het vasten extra vatbaar voor corona? En meer vragen over de coronacrisis

Vanaf 28 april mag de jeugd weer sporten (t/m 12 jaar gezamenlijk en t/m 18 met 1,5 meter afstand) en vanaf 11 mei kunnen kinderen weer naar de basisschool. Betekent dit dat er dan ook weer zwemles gegeven kan worden, vraagt Freek zich af.

Alle binnenbaden zijn nog gesloten, maar zwemles in de buitenbaden is een mogelijkheid mits de richtlijnen van het RIVM kunnen worden nageleefd. De buitenbaden mogen van het kabinet weer open voor zwemmers tot 18 jaar, maar uiteindelijk bepaalt de gemeente in samenspraak met de baden of en hoe dit kan.

De gemeente laat weten momenteel in gesprek te zijn met ook Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voorlopig blijven alle baden dicht. Er is nog geen beslissing genomen over het wel of niet openen van de buitenbaden na 28 april.

De Vereniging Sport en Gemeenten adviseert alle Nederlandse gemeenten bij het maken van zo'n beslissing. Volgens directeur André de Jeu is het opstarten van zwemlessen met de huidige richtlijnen wel erg ingewikkeld en moet er eerst een duidelijk protocol komen voor de baden weer open gaan.

De Jeu: 'Kinderen tot en met 12 jaar mogen van alles, maar jongeren tot 18 jaar niet. Ook mogen de kleedkamers en kantines nog niet open en moet je het zwembad verwarmen voor een veel kleinere groep dan normaal. Veel baden willen graag open, maar je moet wel alle regels kunnen handhaven.'