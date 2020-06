Mag je dan wél kinderen meenemen in de auto? En meer vragen over de coronacrisis

De coronavragen over het aantal mensen waarmee je in een auto mag rijden, blijven binnenstromen. Eerder legden we daarom al uit dat je een boete kunt krijgen als je met drie of meer personen in de auto zit. 1,5 meter afstand houden is dan eigenlijk onmogelijk. De regel geldt niet als je tot eenzelfde huishouden behoort.

Maar hoe zit het dan met kinderen, vragen meerdere Amsterdammers zich terecht af. Want zij zijn toch minder vatbaar voor het virus? Dan zou je zeggen dat het wel mogelijk is om een paar kinderen op de achterbank te zetten.

Grootouders hopen daarom weer hun kleinkind naar school te kunnen brengen. En sommige vragenstellers willen graag een dagje eropuit gaan met een ander gezin. Het is dan handig om gezamenlijk de auto te pakken, maar zij riskeren liever geen boete.

Bovendien is het de vraag wat hierin verantwoord is. Eigenlijk hangt dat vooral af van hoe oud de kinderen zijn. Gaat het om kinderen jonger dan 12 jaar, dan geldt de afstandsregel niet. Zij mogen dus gewoon samen in een auto zitten.

Voorwaarde is wel dat de overige passagiers tot één huishouden behoren. Daarom mag je ook geen oma of vriend meenemen, zelfs als je verder alleen met een kind reist dat jonger is dan 12 jaar. 'Als de twee andere inzittenden, van boven de 12 jaar, niet tot één huishouden behoren, telt het kind als derde persoon en kun je een boete krijgen', verklaart de politie.

Een auto delen met een ander gezin wordt dus lastig, maar een grootouder mag in principe wel weer meerdere (jonge) kinderen vervoeren. Toch vraagt Veilig Verkeer Nederland (VVN) dan weer om kinderen zo min mogelijk met de auto bij school af te zetten.

Wie dat wél doet, wordt geadviseerd om verderop te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen. 'Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen. Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving', aldus verkeersdeskundige Freek Smit.