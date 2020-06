Mogen wij weer naar Spanje? En meer vragen over de coronacrisis

Zodra iemand besmet blijkt te zijn met het coronavirus, voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. Onderzocht wordt hoe de patiënt het virus heeft opgelopen en of er mogelijk nog meer mensen op die manier zijn besmet.

Vervolgens brengt de GGD in kaart met welke mensen de coronapatiënt contact heeft gehad in de besmettelijke periode. Deze periode begint twee dagen voordat iemand klachten krijgt en eindigt als een patiënt 24 uur klachtenvrij is, minimaal zeven dagen nadat de eerste symptomen optraden.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen huisgenoten, nauwe contacten en overige contacten. De regels voor huisgenoten zijn in elk geval strikt: zij moeten thuisblijven, tot twee weken nadat de besmette persoon in isolatie is gegaan.

Nauwe contacten worden aangeraden om hetzelfde te doen. Maar wat wordt er daar dan precies onder 'nauwe contacten' verstaan? Volgens het RIVM zijn dit 'mensen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de coronapatiënt, tijdens de besmettelijke periode'.

Ook kan het gaan om mensen die wel meer dan 1,5 meter afstand gehouden hebben, maar die langer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren als de coronapatiënt. Bijvoorbeeld in een kantoor of klaslokaal. Daarnaast wordt er gekeken naar omstandigheden waarbij er een 'hoogrisicoblootstelling' was, zoals in het gezicht hoesten of fysiek contact.

Voor overige contacten gelden dan weer minder strenge richtlijnen. Zij worden vooral gevraagd om te letten op hun gezondheid en om te denken aan hygiënevoorschriften. Maar thuisblijven is niet noodzakelijk.

Of de zoon van Mirjam nog mensen mag zien, ligt dus vooral aan de manier waarop hij contact heeft gehad met de vriend die het coronavirus heeft opgelopen. Mocht dat nauw contact zijn geweest, dan is het inderdaad verstandig om thuis te blijven. En een bezoekje , zeker aan bijvoorbeeld een opa of oma, kan dan beter nog even uitgesteld worden.