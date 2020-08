Horeca moet vanaf vandaag klanten vragen zich te registreren

Alle restaurants, cafés en andere horecagelegenheden in Nederland moeten bezoekers vanaf vandaag vragen om hun contactgegevens achter te laten. Met die gegevens moet het voor de GGD makkelijker worden om een bron- en contactonderzoek uit te voeren bij een eventueel vastgestelde coronabesmetting die te herleiden is naar de betreffende horecagelegenheid.

Het is een maatregel die premier Mark Rutte afgelopen week aankondigde als reactie op het snel oplopende aantal coronabesmettingen in het land. Vooral ook in Amsterdam gaat het hard. De burgemeester sprak daar haar zorgen over uit.

Tijdelijke sluiting

Mensen die vandaag ergens een kopje koffie of een biertje willen drinken moeten door personeel van de horecagelegenheid gevraagd worden naar contactgegevens. Klanten zijn niet verplicht om die gegevens ook achter te laten. Verder moet er altijd gereserveerd worden en moet er een gezondheidscheck plaatsvinden. Daarnaast moeten alle gasten een vaste zitplaats krijgen en gelden de standaard coronamaatregelen als het houden van voldoende afstand.

Mocht dat allemaal niet helpen en wordt er door de GGD een cluster van coronabesmettingen (drie of meer besmettingen die te herleiden zijn tot dezelfde bijeenkomst), dan moet de betreffende horecagelegenheid voor maximaal twee weken dicht. In de Amsterdamse horeca werd ontstemd gereageerd op dat besluit. 'Je hoeft een bedrijf niet dicht te gooien als die zich aan alle regels houdt', zei horecatycoon Won Yip voor de camera van AT5.