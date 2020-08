Gemeenteraad bijgepraat over aanscherping coronaregels

De Amsterdamse gemeenteraad komt eerder terug van reces om het vandaag te hebben over het stijgend aantal coronabesmettingen in de stad. Eigenlijk stond dat debat volgende week op de agenda. De technische sessie over corona en daarna de commissievergadering is hieronder live te volgen.

Twee dagen terug kondigde burgemeester Halsema nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. In de afgelopen weken stijgt het aantal besmettingen onder Amsterdammers hard en daarom moet er iets gebeuren. Halsema, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, besloot dat er meer toezicht komt op de horeca en op zalencentra. Al na één waarschuwing kan een horecagelegenheid gesloten worden voor een aantal weken.

Sluiten om middernacht

Ook sprak Halsema over een zogeheten escalatieladder. Neemt het aantal besmettingen de komende weken verder toe, dan volgen er meer maatregelen, zoals bijvoorbeeld een sluitingsplicht voor horecazaken om middernacht. Een andere maatregel is het voeren van een ontmoedigingsbeleid richting toeristen die de stad willen bezoeken.

Eerder werd al een mondkapjesplicht ingevoerd op enkele drukke plekken in de stad. Bezoekers en bewoners van de Kalverstraat, Nieuwendijk, Albert Cuyp, Plein '40-'45 en een gedeelte van de Wallen, moeten verplicht een niet-medisch mondkapje dragen. Tegen die plicht werd een kort geding aangespannen, maar gisteren besloot de rechter in het voordeel van de gemeente.

Bron- en contactonderzoek

Ongetwijfeld zal de gemeenteraad vandaag van het stadsbestuur willen weten of de maatregelen afdoende zijn om het stijgend aantal besmettingen in te dammen. Ook is de GGD onderdeel van het politieke debat van vandaag. Die gezondheidsdienst stopte een kleine twee weken geleden met het standaard bron- en contactonderzoek wegens capaciteitsproblemen. Halsema gaf dinsdag aan dat die problemen binnenkort verholpen zouden moeten zijn.