PvdA en ChristenUnie: sluiten van beschoten panden kan risico zijn

De PvdA en ChristenUnie hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het sluitingsbeleid na beschietingen. Volgens beide partijen moet er rekening gehouden worden met het risico dat sluiting van het bedrijf de bedoeling is van de schutters.

Afgelopen zaterdag sloot de burgemeester nog een kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Nieuw-West, nadat het pand beschoten was en een nacht eerder beschadigd was door meerdere explosies. Eind juli werden een sportclub aan de Johan Huizingalaan en een bar bij een hotel aan de Spuistraat gesloten na beschietingen. Een beschoten advocatenkantoor aan de Falckstraat mocht wel open blijven.

Enorme impact

'Voor veel ondernemers heeft sluiting een enorme impact, zeker in deze voor velen moeilijke financiële tijden', schrijven raadsleden Sofyan Mbarki (PvdA) en Don Ceder (ChristenUnie). 'Het overgaan tot sluiting geeft het risico dat daders tot beschieting overgaan vanuit het oogpunt van concurrentiestrijd, mogelijke afpersing of andere redenen om een ondernemer te dwarsbomen.'

De twee willen weten wat de procedure is na de beschieting van een pand en wanneer er wordt gekozen voor een sluiting. 'Verschilt de procedure bij verschillende gebruikstypen, zoals bij een beschoten advocatenkantoor, woning of een horecazaak?'

Extra prioriteit

Beide partijen vinden dat, wanneer duidelijk is dat er geen gevaar is voor de omgeving, de gemeente er zo veel mogelijk aan moet doen om de bedrijven open te houden. Ook willen ze dat de beschietingen extra prioriteit krijgen 'om ondernemers en Amsterdammers te beschermen en ook de pakkans te verhogen'.

Een woordvoerder van de gemeente liet, na de sluiting van de kapperszaak aan de Slotermeerlaan, aan AT5 weten dat er onder meer gekeken wordt naar het risico op herhaling.