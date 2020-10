Dienst Jeruzalemkerk met 30 man: 'Het samen zingen mis ik het meest'

Mondkapjes, geen gezang en maximaal 30 bezoekers. Dit is het advies voor kerken van burgermeester Halsema. De Protestantse Kerk Amsterdam volgt dit advies op. Vandaag mocht AT5 een dienst bijwonen in één van hun kerken: de Jeruzalemkerk in de Jan Maijenstraat in West waar normaal zo'n 350 mensen bij elkaar komen.

Lichte teleurgesteld, maar zeker vol goede moed begon predikant Richard Saly de dienst vanmorgen met de nieuwe maatregelen. 'Er is een coördinator aanwezig die de bezoekers begeleidt naar hun zitplaats en daarnaast bijhoudt wie er aanwezig is.'

Uitzondering gevraagd

De PKA vroeg deze week aan de burgemeester of de grote gebedshuizen in de stad met meer dan 30 mensen mogen samenkomen. Die uitzondering kregen ze niet en dat is jammer vindt Saly. 'Er kunnen 100 mensen in deze kerk met genoeg afstand. Met het maatschappelijke belang van kerkdienst denk ik dat je dat op zijn minst kunt proberen. Zoals ook bepaalde musea en culturele centra's een uitzondering krijgen.'

Voor de kerkgangers die niet fysiek aanwezig konden zijn is de dienst van de kerk te volgen via Youtube en Zoom. Een van de bezoekers ziet daar ook zeker het voordeel van in. 'Je kan nu lekker op de bank de kerkdienst volgen en dan hoef je niet meer met al je kinderen naar de kerk toe.'