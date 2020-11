Amsterdam krijgt vijf XL-coronatestlocaties

In Amsterdam komen vijf zogenoemde XL-testlocaties. Dat heeft minister Hugo de Jonge zojuist bekend gemaakt. Ze zullen komen bij de Rai, in Zuidoost, Sloterdijk, Noord en op Schiphol.

In het hele land komen er 20 grote testlocaties bij. Bij de XL-teststraten kunnen tussen de 3.000 en 12.000 testen per dag afgenomen worden. Ook in een aantal andere grote steden in het land komen XL-testlocaties. In totaal kunnen landelijk met de XL-teststraten dagelijks ruim 100.000 tests afgenomen worden. Dit is een verdubbeling van de huidige capaciteit.

Met deze aanpak wil de overheid dat elke Nederlander binnen een straal van maximaal 45 minuten een testlocatie kan bezoeken.