Afgelopen 24 uur toch weer stijging besmettingen in de stad: van 255 naar 330

Het RIVM heeft landelijk de afgelopen 24 uur 5424 positieve coronatests gemeld. Dat is een flinke stijging ten opzichte van dinsdag, toen er 4695 besmettingen bijkwamen. In Amsterdam kwamen er 330 positieve tests bij, en ook dat is een flinke stijging als je het vergelijkt met gisteren: 255.

En dat is een tegenvaller want Amsterdam leek langzaam maar zeker over de piek van de tweede coronagolf heen te zijn. De komende dagen moet duidelijk worden of de dalende lijn toch weer wordt ingezet.

Uit cijfers van de GGD blijkt dat in de afgelopen week 2341 nieuwe coronabesmettingen bijkwamen en dat zijn er ruim duizend minder dan een week eerder, een daling van 32 procent.