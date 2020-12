Wethouder Ivens erkent afvalprobleem: 'Stad nog steeds niet schoon genoeg'

In het afvalonderzoek werd aan de panelleden gevraagd hoe schoon zij de stad nou eigenlijk vinden. Daarop deelden ze een onvoldoende uit. 'Ik herken dat ook wel echt. De stad is gewoon niet schoon genoeg', reageert de wethouder.

Verergerd door corona

Volgens hem is de situatie zelfs verergerd door de coronacrisis. 'We zagen daardoor echt even een tegenslag. Want in coronatijd hadden mensen meer afval', aldus Ivens. 'Opeens moest iedereen z'n huisje verbouwen, want er moest een werkkamertje in komen. Dus grofvuil werd op alle momenten aangeboden.'

Afvaloffensief

De gemeente is daarom inmiddels een 'afvaloffensief' gestart om de overlast tegen te gaan. Daarmee moet er volgens Ivens onder meer voor gezorgd worden 'dat er plek is in de bakken en dat er voldoende ingezameld wordt.