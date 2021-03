Weer fysiek les op middelbare scholen: "De sfeer komt langzaam terug"

Veel middelbare scholen geven gehoor aan de versoepelingen van het kabinet om leerlingen minstens één dag per week fysiek onderwijs aan te bieden. Dit betekent veel gepuzzel met roosters en inschakelen van externe locaties. Zelfs in poptempel Paradiso komen leerlingen van het Barlaeus hun lessen volgen.

Middelbare scholen zijn blij dat ze weer open kunnen voor fysiek onderwijs. "We zijn ontzettend blij dat er weer meer leerlingen in de school zijn en dat de sfeer langzaam weer terugkomt", zegt rector van Spinoza Lyceum Jan Paul Beekman opgelucht. "Ik heb ook een video opgenomen en aan de leerlingen toegestuurd om ze weer op school te verwelkomen en om de voorzorgsmaatregelen aan hen uit te leggen."

"We kunnen voorlopig vijf dagen fysiek onderwijs per vier weken aanbieden aan alle leerlingen"

Het Gerrit van der Veen College heeft voor de komende twee weken nog een toetsweek voor de bovenbouw staan, waardoor de onderbouw nog even moet wachten op fysieke les. "De school is dan vol tijdens de toetsweek", zegt Jan-Willem Dienske, rector van het Gerrit van der Veen college.

De meeste scholen hebben de mogelijkheid om het fysiek onderwijs in de eigen school aan te bieden. "Wij zitten gelukkig wat ruimer qua gebouw", zegt de directeur van De Nieuwe Havo, Jan Willem Schoneveld. "Maar we hebben wel de gymlessen naar buiten verplaatst en gebruiken nu de gymzalen voor gewone lessen."

Hulp ingeroepen van Paradiso

Niet alle scholen hebben die ruimte. Het Barlaeus Gymnasium roept dan ook de hulp in van omliggende locaties om hun rooster in te vullen. Zo krijgen sommige leerlingen vanaf woensdag les in Paradiso of in één van de bioscoopzalen van het Pathé aan het Leidseplein.