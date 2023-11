Marijnissen (SP) wil af van marktwerking in woningbouw: "Zorg dat het een publieke taak is"

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spreekt AT5 verschillende lijsttrekkers in de Schreierstoren in Amsterdam. Vandaag te gast in Het Torentje van Amsterdam: SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen.

"De grondgedachte dat je denkt dat wonen een markt is, dat je een woning als verdienmodel hebt, dat je winst kunt maken op een woning, daar gaat het mis", aldus Marijnissen. "Als je het ziet als een markt dan krijg je beleggers die rendement willen. Die willen rijk worden, dat is volstrekt logisch."

In het vorige college ging SP-wethouder Wonen Laurens Ivens de strijd aan met die investeerders, die vervolgens zeiden niet meer te willen bouwen in de stad. Is dat niet wat dreigt? Marijnissen: "Dat krijg je dus als je binnen het systeem van een woningmarkt moet opereren. En daarom vinden wij ook dat het systeem op de schop moet. Het zou veel verstandiger zijn als we niet afhankelijk zijn van die beleggers en die investeerders."

"Als je vindt, en dat vinden wij, dat wonen niet is om winst op te maken, niet een verdienmodel moet zijn, dan moet je huren gewoon reguleren. Alle huren. Dan kan je ze ook maximeren." Maar blijft niet het risico bestaan dat de bouw dan stilvalt? Marijnissen: "Zolang je het blijft zien als een markt heb je gelijk. We moeten er dus vanaf dat we ons zo afhankelijk hebben gemaakt van die investeerders en die beleggers. Zolang we daar niet vanaf stappen zullen ze alleen maar blijven bouwen wat voor hen rendement oplevert. Maar dat is geen volkshuisvesting. Volkshuisvesting is gewoon een publieke taak, van de samenleving, van de overheid, van woningbouwcorporaties, om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huizen zijn. Dan moet je er wel vanaf stappen."

"Ik geloof niet dat investeerders de oplossing gaan zijn, want die zullen alleen maar willen bouwen daar we ze zelf flink geld aan kunnen verdienen. Dus zorg dat het een publieke taak is."