Halsema: bijna geen deel van de stad dat dit jaar niet te maken heeft gehad met een explosie

Dat schrijft de burgemeester in antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens de commissievergaderingen Algemene Zaken van eerder dit jaar. Daarin wijst Halsema ook er nog op dat er in de stad geen groot overkoepelend conflict is waar een meerderheid van de explosies aan te linken zijn, iets wat de politie eerder ook liet weten aan AT5. "De omstandigheden, motieven en locaties zijn divers", aldus Halsema.

Social media-campagne

Tijdens een commissie Algemene Zaken, op 5 oktober, liet de burgemeester weten dat er mogelijk een social media-campagne zou komen om jongeren ervan te weerhouden explosieven af te laten gaan. Halsema laat nu weten dat zo'n campagne in voorbereiding is. Daarin moet worden duidelijk gemaakt welke gevaren er spelen en wat voor straffen er kunnen worden gegeven. De hoogste straf die de afgelopen twee jaar is opgelegd is een celstraf van zes jaar.

Dat soort straffen probeert het Openbaar Ministerie ook steeds vaker op te leggen. Sinds 2022 is het OM tegen 38 verdachten een vervolging gestart, voor 27 explosies. 25 van deze 38 verdachten zijn onder de 23 jaar, de jongste is 13 jaar. In totaal zijn er in die tijd tien verdachten veroordeeld en twee deels veroordeeld, maar een groot deel van de zaken moet nog worden behandeld door de rechtbank. Zeven zaken zijn geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs en maar één verdachte is vrijgesproken.