Porsche in de fietsgarage en gemeente wil regels voor fatbikes: AT5 in november & december

In de laatste maanden van het jaar wordt onder meer bekend gemaakt waar het erotisch centrum komt. Ook wordt er in bijna de hele stad een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd. En opnieuw komt de elektrische fiets, of beter gezegd de fatbike, in het nieuws. De wethouder wil kijken naar een minimumleeftijd en kentekenplicht voor deze fietsen.

7 november: fatbikes aan banden? Wethouder wil leeftijdsgrens Ze racen je vaak snel voorbij, de vele fatbikes in de stad. En dat heeft gevolgen, want de elektrische fietsen met de kenmerkende dikke banden zijn sinds dit jaar steeds vaker betrokken bij ongelukken en zorgen voor gevaarlijke situaties.

De wethouder kondigt dan ook aan dat ze maatregelen wil nemen tegen deze fatbikes, die populair zijn onder jongeren. Hoewel het verboden is om met een opgevoerde fatbike de weg op te gaan, is het opvoeren zelf niet strafbaar. De wethouder wil daarom dat het Rijk een minimumleeftijd invoert en de spullen waarmee je een fatbike op kan voeren verbiedt. 8 november: Regen, regen en nog eens regen Ondergelopen kelders en pleinen waar het water tot je enkels staat. Als we het over weer hebben, is dat eigenlijk wel het verhaal van oktober en november. Aan de aanhoudende regen is deze dagen niet te ontkomen. Verschillende plekken in Amsterdam lijken daar niet tegen bestand, want tijdens deze periode krijgen we veel berichten binnen van mensen die te maken hebben met flinke wateroverlast Journalist Tracy Metz legt uit waarom het op sommige plekken in de stad misgaat en op welke manieren er wordt geprobeerd om het water toch weg te krijgen. "Niemand gaat hieraan ontsnappen."

14 november: klimaatmars met Greta De Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg loopt in november vooraan mee in de klimaatmars door het centrum, tot grote vreugde van veel aanwezigen. Aan de mars doen op het drukste moment 85.000 demonstranten mee. De klimaatmars leidt uiteindelijk tot verdeeldheid onder de betogers. Een deel van hen gebruikt de demonstratie om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Onder meer de omstreden leus 'From the river to the sea' wordt daarbij gezongen, wat bij een deel van de bezoekers niet in goede aarde valt.

Ook Thunberg vraagt tijdens de demonstratie aandacht voor de oorlog in de Palestijnse gebieden. Dat zorgt voor een opvallend moment: een man die vindt dat ze de demonstratie daarmee te politiek maakt, stormt het podium op en pakt haar microfoon af. 14 november: Porsche rijd ondergrondse fietsgarage in Een bijzonder beeld op een regenachtige novemberavond. Op het Beursplein probeert een bestuurder van een Porsche namelijk een ondergrondse fietsenstalling in te rijden. Via de trap rijdt de auto de ingang van de stalling aan het Damrak in. Daar komt de bolide na een paar meter tot stilstand. Waarom de bestuurder de fietsenstalling probeerde in te rijden, blijft een raadsel. Mogelijk wilde de bestuurder bij de parkeergarage om de hoek bij De Bijenkorf parkeren. Daar vinden we de Porsche een dag later namelijk terug. De bestuurder is de fietsengarage uitgekomen door in z'n achteruit weer terug omhoog te rijden.

19 november: dode bij schietpartij in coffeeshop Het is druk in de coffeeshop als bezoekers op een zondagavond worden opgeschrikt door een man die de zaak in komt rennen. Hij loopt helemaal naar het achterste gedeelte van de zaak, waar hij uiteindelijk wordt neergeschoten. De man overleeft de schietpartij niet. De politie houdt uiteindelijk twee verdachten aan. Eén man wordt diezelfde nacht nog net over de grens in Duitsland opgepakt. Twee dagen later meldt een 28-jarige man uit Soest zich op het politiebureau. Ook hij wordt aangehouden.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de man vlak daarvoor ook al in de coffeeshop is geweest. Hij krijgt daar volgens de politie ruzie met één van de twee aangehouden verdachten. De twee worden door het personeel de zaak uitgezet, maar buiten gaat het geruzie door. Even later rent de man dus met fatale gevolgen terug de coffeeshop in. Wat er tijdens de schietpartij precies gebeurt, wordt nog altijd onderzocht door de politie. De twee verdachten zitten op dit moment vast. Ze moeten nog voor de rechter verschijnen.

22 november: Amsterdam stemt GroenLinks-PvdA, Nederland niet Met een overweldigende voorsprong wint de PVV van Geert Wilders de Tweede Kamerverkiezingen. Toch blijkt al snel dat Amsterdam iets anders heeft gestemd. In zo goed als alle wijken in de stad wordt GroenLinks-PvdA het grootste. Alleen in De Aker in Nieuw-West en in Oostzanerwerf in Noord werd de landelijke winnaar PVV het grootst.

8 december: bijna hele stad neemt gas terug Na de Weesperknip en het palenplan wordt er in december opnieuw een ingrijpende verkeersmaatregel voor automobilisten ingevoerd. Dit keer gaat het om een snelheidsverlaging van 50 naar 30 kilometer per uur. De maatregel geldt voor zo'n 80 procent van de wegen in Amsterdam. Met uitzondering van een paar wegen dus. Een week later maken we de balans op bij een taxichauffeur en een rijinstructeur. De taxichauffeur vindt 30 rijden maar niks, maar de rijinstructeur is eigenlijk best wel positief. Over één ding zijn ze het met elkaar eens, want hoewel de politie heeft laten weten dat er niet gehandhaafd gaat worden, zien ze allebei dat het verkeer nu een stuk langzamer rijdt.

18 december: erotisch centrum komt in Zuid Maanden moeten we erop wachten, maar op 18 december maakt burgemeester Halsema eindelijk bekend waar ze het erotisch centrum wil hebben: op een stukje groen aan de Europaboulevard, vlak buiten de ring. De reacties zijn uit te tekenen: in Noord zijn de meeste mensen opgelucht dat het niet daar komt, in Zuid zijn ze juist woedend dat het sekspaleis bij hen in het stadsdeel komt. Met het erotisch centrum wil Halsema de overlast op de Wallen verminderen, maar bewoners, sekswerkers en veel ondernemers zien zo'n bordeel niet zitten. Toch zet de burgemeester door. Zij hoopt dat het centrum over zo'n zeven jaar open kan.

30 december: Extinction Rebellion blokkeert de A10 Extinction Rebellion blokkeert midden op de dag de A10 Zuid voor een klimaatdemonstratie bij het voormalige ING-kantoor. De driehoek heeft de demonstratie verboden omdat het volgens hen te gevaarlijk is om de snelweg op te gaan, maar de demonstranten geven daar geen gehoor aan. Bijna vierhonderd demonstranten worden door de politie van de snelweg gehaald. De overgrote meerderheid wordt niet vervolgd. Twintig demonstranten worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een gevaar op de weg.

Het hele jaar door: explosies in de stad Wat het hele jaar door het nieuws beheerst: explosies. Wie elke ochtend de website of app van AT5 bezoekt, ziet geregeld kapotte puien, kozijnen en ramen langskomen. Hoewel er soms wel iemand kan worden aangehouden, lopen de meeste daders nog vrij rond. Gelukkig is de schade bijna altijd materieel, maar het is een kwestie van tijd voordat er iemand gewond raakt of erger, zegt politiechef Frank Paauw.

