Excuses van de koning en VanMoof gaat failliet: AT5 in juli & augustus

In de laatste week van het jaar blikken we in zes dagen terug op het nieuws uit de afgelopen twaalf maanden. Vandaag het belangrijkste en opvallendste nieuws uit juli en augustus. De zomermaanden beginnen met een herfstachtige storm, maar we hebben ook aandacht voor een dodelijke steekpartij in Bos en Lommer en het faillissement van VanMoof, dat in de zomervakantie dagenlang het nieuws domineert.

1 juli: de koning biedt excuses aan slavernijverleden De maand begint meteen met een hele belangrijke dag in de geschiedenis. Koning Willem-Alexander biedt zijn excuses aan voor de rol van de Nederlandse staat in de slavenhandel. Dat deed hij tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark. De koning noemde in zijn toespraak ook de rol van de koninklijke familie.

5 juli: storm Poly houdt huis in de stad Hoewel er weer een paar bloedhete dagen aan zullen komen, begint de Amsterdamse zomer stormlachtig. Op woensdag 5 juli gaat er in de ochtend een NL Alert uit. Mensen wordt geadviseerd binnen te blijven vanwege storm Poly. En al snel blijkt waarom. Er waaien meerdere bomen om, bootjes raken op drift en fietsers die toch buiten zijn komen nauwelijks vooruit. Er sneuvelen ook een aantal auto's. Joke heeft wel heel veel pech. Haar auto wordt geplet, en dat is al de tweede keer in korte tijd.

11 juli: het gaat slecht met VanMoof (tot blijdschap van sommigen) Het zorgt voor een hoop verdriet, maar ook leedvermaak. De fabrikant van de dure elektrische fietsen zit in zwaar weer, blijkt als we zien dat de verkoop van nieuwe fietsen is stilgelegd. Dat het inderdaad slecht gaat met het bedrijf blijk in de dagen die volgen. De winkels sluiten, nieuwe fietsen wordt niet geleverd en uiteindelijk komt het hoge woord eruit: ze zijn failliet. Vervelend, want de onderdelen zijn uniek en daardoor is een kapotte fiets meestal niet meer te repareren. Daarnaast hebben sommigen net een nieuwe fiets besteld van duizenden euro's die nu niet meer komt.

Een oplossing voor wie een kapotte fiets heeft of nog moet wachten op een bestelde fiets is er nog niet gevonden. Wel wordt eind augustus duidelijk dat het Britse Lavoie VanMoof overneemt. Het bedrijf belooft gedupeerde klanten op termijn uit de brand te helpen, maar laat nog niet weten hoe ze dat willen doen. 18 juli: man in Noord doodgeschoten In Noord wordt op klaarlichte dag, rond 16.00, een man neergeschoten bij een parkeerterrein aan het Vikingpad in Noord. De man overlijdt even later aan zijn verwondingen. Het Parool onthult later dat het gaat om de Amsterdamse crimineel Dwight Mook. Later is in die krant te lezen dat Mook naar het Vikingpad zou zijn gelokt. Een van de twee verdachten die daarbij betrokken zou zijn, zou het slachtoffer hebben afgeleid, waarna de ander hem in zijn been zou hebben geschoten. De kogel zou Mook vervolgens in een slagader hebben geraakt. Mook wordt door zijn vrienden in een auto getild en naar het BovenIJ-ziekenhuis gereden. Kort na aankomst overlijdt hij. De rechtszaak tegen de twee verdachten loopt nog. De eerstvolgende zitting is op 31 januari 2024.

30 juli: peperdure Rolls-Royce van Ziyech in de prak gereden Bij een aanrijding tussen twee auto's op de Willem Schoutenstraat in De Baarsjes is veel schade ontstaan. Al snel blijkt dat een van de auto's, een Rolls-Royce, staat op naam van voormalig Ajax-speler Hakim Ziyech. Hij had de auto uitgeleend en zat er volgens de politie zelf niet in. De dag daarna neemt de buurt de schade op. Want die is behoorlijk groot (afgezien van het feit dat de Rolls-Royce zelf al tonnen gekost moet hebben...).

1 augustus: man doodgestoken in Bos en Lommer Nadat het eerder dit jaar al een keer fout is gegaan in de Staatsliedenbuurt, voltrekt zich op 1 augustus opnieuw een buurtdrama in Amsterdam. In de Robert Scottstraat in Bos en Lommer worden twee mannen in hun huis neergestoken. Eén van de slachtoffers overlijdt. De ander kan ondanks zijn verwondingen via zijn balkon naar buiten komen. Daar wordt hij door omstanders opgevangen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die even later aangehouden wordt, is een buurman van de slachtoffers. De man wordt door sommige buurtbewoners als verward omschreven.

Een buurtbewoonster die we ter plaatse spreken, zegt dat ze de verdachte weleens op straat tegenkwam. "Ik vermeed dan altijd oogcontact omdat ik het idee had dat hij niet helemaal lekker zat. Dat was gewoon een gevoel wat ik bij hem had. Dat komt omdat hij weleens hardop in zichzelf aan het praten of aan het lachen was." Over de slachtoffers vertelt ze: "Het waren studenten, of ze dat nog steeds zijn weet ik niet. Maar ze groetten iedereen altijd vriendelijk." Inmiddels is de eerste rechtszaak geweest. De verdachte heeft tot nu toe niks willen verklaren en beroept zich op zijn zwijgrecht. 5 augustus: canal parade De hele stad kleurt weer alle kleuren van de regenboog op zaterdag 5 augustus. Dan wordt de Canal Parade gehouden. In plaats van één weke duren de feestelijkheden dit jaar twee weken. Dat heeft te maken met een nieuwe opzet, waarbij er in de eerste week congressen, een manifestatie en een Pride Walk worden georganiseerd. De tweede week staat in het teken van Pride Amterdam , met de bekende publiekstrekkers zoals de botenparade en de straatfeesten. De editie van 2024 zal dezelfde opzet hebben.

17 augustus: oudste Amsterdammer Tante Es krijgt hedenspeld Elselyn Harriette Angelique Fa Si Oen - Tante Es voor vrienden, familie en de rest eigenlijk ook - is met haar 108 jaar de oudste inwoner van Amsterdam. Ze houdt van Amsterdam, is groot Ajax-fan en woont in de Rivierenbuurt. Haar hele leven heeft de gelovige Es evangelisch sociaal-maatschappelijk werk gedaan. In juli kreeg ze de Amsterdamse heldenspeld, een onderscheiding voor mensen die zich met hart en ziel voor anderen inzetten. In augustus mocht AT5 op de koffie komen.

26 augustus: rioolpoep stroomt woning in Je zou bijna kunnen zeggen dat de afgelopen zomer bijna in het teken stond van de zogenoemde rioolramp. AT5 bericht meerdere keren over huishoudens die de poep uit het rioolwater via bijvoorbeeld het doucheputje of de wc hun woning in zien stromen. Quinta uit Oost, Sarah uit Nieuw-West en Yassin uit Noord, allemaal hebben ze met het probleem te maken. Als eind augustus ook de ouders van Ikram uit Zuid aan de beurt zijn, besluit AT5 om rioolexpert Nick Post mee te nemen. Op het moment dat we langskomen is de poep alweer opgeruimd. "Maar alles is losgelaten, dus het heeft ver gestroomd", concludeert Post.

Volgens Post hebben zulke rioolrampen verschillende oorzaken: "Bij nieuwbouw duidt het vaak op slechte installatie, maar als het na verloop van tijd ontstaat, kan het met verzakkingen, losgelaten beugels of ondeugdelijk hangwerk te maken hebben." Dit soort riooldrama's zijn niet alleen smerig, maar ook gevaarlijk, zegt Post. "Met gezond verstand kun je hier niet meer leven. Ecoli is een ziekmaker die uit poep komt." Alleen de vloer schoonmaken is volgens hem niet genoeg: "Het heeft er gelegen, het is eronder getrokken. Dus je zal het eerst moeten verwijderen, schoonmaken, en het er dan opnieuw aan moeten leggen."

27 augustus: meneer Oktay raakt zijn moestuin kwijt Al achttien jaar verbouwd meneer Oktay groente en fruit op een stukje ongebruikte gemeentegrond bij metrostation Strandvliet. Maar daar komt in augustus abrupt een einde aan. Want op het stuk grond slaan ook dak- en thuislozen regelmatig hun tentje op. Door de rotzooi die ze achterlieten besloot de gemeente in te grijpen en het gebied schoon te vegen. Dat betekent dat ook meneer Oktay - op straffe van een boete van 60 euro - niet meer op zijn clandestiene moestuintje mag komen.

