Veelbesproken 'knip' van start en Jimmy Schepers doodgestoken op festival: AT5 in mei & juni

Mei en juni zijn roerige maanden met als tragisch dieptepunt de steekpartij op festival Solid Grooves, waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers om het leven komt. De gemeente voert ondertussen meerdere maatregelen in die tot discussie leiden. Zoals de knip: tot nu toe een vrij onbekend woord, maar daar komt in zes weken flink verandering in. En in tegenstelling tot de mannen hebben de vrouwen van Ajax wel wat te vieren, alleen zit niet iedereen op een feestje te wachten.

De maand begint met hoog bezoek, want niemand minder dan oud-president Obama bezoekt Amsterdam . De Amerikaan gaat uit eten in de Kas in Oost. AT5 ging er de dag daarna langs.

7 mei: Ajax Vrouwen kampioen

Het is feest in Amsterdam, want de Ajaxvrouwen slepen het kampioenschap binnen. Het is de derde keer dat ze de titel winnen en de laatste keer was in 2018.

De gemeente maakt ruim baan voor een huldiging op het Leidseplein, maar daar blijkt uitgerekend de clubleiding van Ajax geen oren naar te hebben. Een paar weken later laat de club weten niet achter de huldiging te staan, omdat het kampioenschap al even geleden is en omdat er het vermoeden leeft dat de opkomst 'tegenvalt'.

Er volgt een bescheiden feestje. De vrouwen doen later het jaar ook goede zaken. Ze halen voor de eerste keer in de geschiedenis de groepsfase van de Champions League.