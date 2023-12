Een theaterstuk voor kippen, en gekte om Pokémon kaarten: AT5 in september & oktober

In het voorlaatste deel van het jaaroverzicht blikken we veel terug op Ajax, maar de club zit dan ook in een historisch duistere periode. Bij de mannen tenminste, want terwijl zij stijf onderaan in de eredivisie staan, gaat het de Ajax Vrouwen juist voor de wind. Verder wordt in oktober door veel mensen gezocht naar de 29-jarige Sam van Grondelle, die na een avondje stappen spoorloos verdwijnt. Het lichaam van Sam wordt een paar dagen later gevonden in de IJhaven.

6 september: bankjes Osdorpplein geen rugleuning meer Soms is nieuws wereldschokkend, soms is dat alleen zo voor een kleine groep mensen. In die laatste categorie vallen de bankjes op het Osdorpplein die sinds de herinrichting geen rugleuning meer hebben. Voor ouderen erg vervelend, ze klagen over rugpijn. Toch denken sommigen ook dat zij juist de oorzaak van het probleem zijn, omdat er geklaagd is over hangouderen. Het stadsdeel Nieuw-West laat weten meerdere klachten te hebben ontvangen over het ontbreken van de leuningen. Er wordt gekeken of het mogelijk is extra rugleuningen te plaatsen.

9 september: wel of niet zwemmen bij de Borneokade De grote en populaire steiger aan de Borneokade is al jarenlang een punt van discussie. Mag er gezwommen worden, of niet? Voor een stel dat er woont is de overlast zo groot dat zij een rechtszaak aanspannen tegen de gemeente. In september staan voor- en tegenstanders opnieuw tegenover elkaar in de rechtbank. De rechter zal uiteindelijk oordelen dat gemeente opnieuw moet kijken naar de zwemplek en beter moet kijken of er inderdaad overlast is. Overigens kan de zwemplek alsnog blijven bestaan. Als er wordt geconcludeerd dat het algemeen belang om te kunnen zwemmen zwaarder weegt dan van de woonbootbewoners, dan verandert er niets. Wordt vervolgd dus.

11 september: theater voor kippen (maar of ze het leuk vinden?!) Voor iedereen in de stad is er wel iets te vinden om zich te vermaken. Maar een theaterstuk speciaal voor kippen, dat kenden we nog niet. Tot dat er in september komt! Of de beesten het écht leuk vinden, dat weten de acteurs niet, maar het doel is in elk geval om hun aandacht vast te houden. "Kippen zijn in veel dingen hetzelfde als een peuter. Die kan zich ook verwonderen en dingen waarderen."

14 september: Mike Tyson in coffeeshop Er komen wel vaker wereldsterren naar Amsterdam. Maar één van meest legendarische boksers aller tijden die een coffeeshop in de Spuistraat opent, dat blijft iets speciaals. Speciaal voor die gelegenheid kon AT5 de inmiddels 57-jarige Iron Mike heel even voor de camera spreken. De gevreesde vechtersbaas van weleer lijkt vandaag ineens een zachtaardige man, die het leuk vindt om in Amsterdam te zijn: "Leuke mensen, goede boksers: Ik heb het erg naar mijn zin hier." De komst van Tyson trekt een groot aantal fans naar de Spuistraat. Buiten staat een lange rij boksfanaten, die allemaal hopen een glimp op te vangen van de voormalig kampioen zwaargewicht.

24 september: Chaos buiten Arena na gestaakte Klassieker Na de gestaakte Klassieker loopt het buiten de Arena compleet uit de hand. Op de Arenaboulevard bekogelen hooligans leden van de ME met bakstenen die ze uit de bestrating hebben gehaald. Ook vernielt een aantal supporters de hoofdingang, waarna het stadion wordt binnengedrongen. Sander van der Hulle, algemeen commandant van de politie, ziet die dag vanuit een commandocentrum in de Johan Cruijff Arena hoe tientallen collega's door relschoppers worden belaagd. Twee agenten raken gewond, op de dag zelf worden vijftien verdachten aangehouiden.

Het is een paar dagen eerder ook al even onrustig geweest rondom de thuiswedstrijd tegen Marseille. Op die donderdagavond worden ME'ers ook bekogeld, maar dan met terrasstoelen. Ook hier wordt er met zwaar vuurwerk gegooid, ook hier raken meerdere agenten raken daarbij gewond. De gebeurtenissen zorgen voor verontwaardiging bij burgemeester Halsema, die Ajax oproept om in te grijpen tegen deze supporters: "Vuurwerk op het veld, het intrappen van de hoofdingang, het gooien van stenen en vuurwerk naar de politie: de maat is wel vol." Een kleine twee weken later moeten zes aangehouden verdachten voor de rechter verschijnen. "Blijf nou weg uit grote groepen en zuip niet te veel", spreekt die ze vaderlijk toe, nadat hij de supporters werkstraffen of celstraffen van een paar dagen heeft opgelegd.

Het OM wil juist maandenlange straffen zien en gaat daarom tegen de zaak in beroep. Drie verdachten die later aangehouden worden, krijgen straffen van drie tot vier maanden opgelegd, maar ook hier had het OM hoger ingezet: tot 7 maanden cel.

1 oktober: gekte bij museum om Pokémonkaarten Even later is het ook in het Van Gogh Museum een drukte van belang. Dit keer gaat het om Pokémonfans die speciaal voor de start van een tentoonstelling, waarbij de bekendste werken van Van Gogh in een speciaal Pokémonjasje zijn gestoken, naar het museum zijn gekomen. De Pokémonkaarten die speciaal voor de tentoonstelling zijn gemaakt, zijn alleen in het museum verkrijgbaar en daardoor extreem zeldzaam. Dat levert een run onder verzamelaars op, die bijna letterlijk over elkaar heen struikelen om een zo'n kaartje te bemachtigen. Hoe waardevol die kaartjes zijn, blijkt als de eerste liefhebbers het museum uitlopen: buiten worden ze opgewacht door mensen die er honderden euro's voor over hebben. Vanwege de veiligheid stopt het museum uiteindelijk met de actie.

5 oktober: Jordaan rouwt om dood kat Ramses Als een buurticoon overlijdt, neemt AT5 vaak even een kijkje in de buurt, maar het gebeurt niet vaak dat we dat voor een kat doen. Voor Ramses wordt begin oktober een uitzondering gemaakt. Meer dan honderd steunbetuigingen heeft Ramses' baasje Arnold al gekregen uit de buurt. De Jordaan, in het specifiek de Westerstraat, is geschrokken van het overlijden van de buurtkat, die eerder al eens in het nieuws kwam omdat hij vermist werd. Hoe geliefd de kat was, blijkt als we met Arnold over straat lopen en buren tegenkomen. "We hebben hem met Koningsdag nog geëerd op de gevel van het café." Een maand later gaan er zelfs stemmen op om Ramses een standbeeld te geven.

11 oktober: Mag je hier niet rijden dan!? Sinds 1 september is het voor doorgaand verkeer niet meer toegestaan om over de Sloterweg te rijden. Automobilisten die toch doorrijden, worden geregistreerd door een kentekencamera en krijgen vervolgens een boete op de mat. Later blijkt dat maar weinig mensen dat weten. Als blijkt dat er tussen 1 en 30 september 7.792 boetes zijn uitgedeeld (omgerekend 259 boetes per dag) gaat een verslaggever van AT5 naar de straat om poolshoogte te nemen. En wat blijkt: ook in oktober blijken maar weinig mensen te weten dat ze eigenlijk niet de straat in mogen. "Ik vond het al zo stil op de weg", zegt een automobilist die van ons te horen krijgt dat hij een boete heeft gepakt.

12 oktober : 18-jarige man overlijdt bij schietpartij Bij een schietpartij op het bedrijvenpark in de Lutkemeer in Nieuw-West worden iets na middernacht twee personen neergeschoten. Eén van hen, de 18-jarige Jamario, overleeft dat niet. Een andere gewonde, een 17-jarige jongen, wordt met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Hij overleeft de schietpartij wel.

15 oktober: Sam (29) vermist na avond uit Na een avond stappen komt de 29-jarige Sam niet thuis. Familie en vrienden slaan al snel alarm. Niet thuiskomen is niks voor hem, niks laten horen al helemaal niet. Ze doen oproepen, verspreiden zijn foto via social media en delen flyers uit.

Sams lichaam wordt een paar dagen later gevonden in het water aan de Veemkade. Dat nieuws komt bij veel mensen hard aan. Op de plek waar Sam wordt gevonden, ontstaat in de dagen die volgen een bloemenzee. GeuzenMiddenmeer, de club waar Sam trainer was van het vrouwenteam, kondigt aan het komende weekend met rouwbanden te zullen spelen. 16 oktober: Wegen in centrum afgesloten met paaltjes Het is het jaar van verkeersexperimenten. We hadden de knip, en nu komt het palenplan. De bruggen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht worden met tientallen palen afgesloten om zo sluipverkeer in de Westelijke Grachtengordel tegen te gaan. Het experiment, dat het komende jaar korte metten moet maken met doorgaand verkeer, zorgt voor gemengde reacties. Als blijkt dat de hulpdiensten er lastig langs kunnen, ontstaat er direct discussie. Ruim een week later wordt vanwege de hinder het plan alweer opgeschort. Toch hoopt het stadsdeel, met aanpassingen, het op een later moment alsnog in te voeren.

18 oktober: de harde kern van de Ajax Vrouwen Wie het zwaar heeft met de prestaties van de mannen van Ajax, kan zijn geluk terugvinden bij de vrouwenploeg. Met brutaal, aanvallend Ajax-voetbal beleeft ploeg van trainster Suzanne Bakker historisch succes: voor het eerst kwalificeren de Ajax Vrouwen zich voor de groepsfase van de Champions League. Op veel steun van de F-Side kunnen de vrouwen vooralsnog niet rekenen, maar dat hoeft ook niet, want de vrouwen van Ajax hebben hun eigen harde kern. Ze noemen zich de Ajax Women Fanatics, een groep van ongeveer twintig mannen en vrouwen die elke week hun ploeg naar de overwinning schreeuwen: "De Ajax Vrouwen zijn mijn leven."

24 oktober: Steijn ontslagen, Ajax diep in de put Er is meer nieuws over Ajax. In een eerder deel van het jaaroverzicht las je nog dat Maurice Steijn trainer werd bij Ajax. Op 24 oktober is hij alweer ontslagen, al verbaasde het sommige supporters nog hoelang hij het volgehouden heeft. Steijn weet met Ajax de eerste competitiewedstrijd van Heracles te winnen, maar dat blijkt zijn enige competitieoverwinning als Ajax-trainer te zijn. Later wordt er namelijk verloren van Feyenoord, Twente en AZ en eindigen de wedstrijden tegen Fortuna en Excelsior in een gelijkspel. Als zelfs hekkensluiter FC Utrecht met 4-3 van Ajax kan winnen, valt het doek voor Steijn. Op het moment van zijn ontslag staat Ajax al bijna onderaan. Het dieptepunt moet dan nog komen. Een week later speelt Ajax tegen een ijzersterk PSV. Verrassend genoeg komt de ploeg een stuk beter voor de dag. Ajax komt zelfs op voorsprong, maar PSV trekt uiteindelijk aan het langste eind. En het dieptepunt? Dat is de laatste plaats op de ranglijst die Ajax na die wedstrijd bezet.

In deze donkere dagen wordt er massaal naar de afleveringen van Kale en Kokkie gekeken, ook door voetbalfans die geen supporter van Ajax zijn... 25 oktober: klopjacht op moordverdachte Bretly D. Het is in heel Nederland groot nieuws, de klopjacht van de politie op Bretly D. Al dagen is de politie op zoek naar de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een psychiater uit Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Maar D. blijkt tot dan toe ongrijpbaar te zijn. Dan, op 24 oktober, blijkt voor het eerst dat de man mogelijk in Amsterdam rondloopt. Over Amsterdam-Oost vliegen er die middag politiehelikopters die op zoek zijn naar de moordverdachte. Een jongen die later die middag toevallig langs de Minahassastraat in Oost fietst, ziet agenten de woning binnenvallen. Hij maakt een filmpje en stuurt dat naar AT5.

Het blijkt inderdaad een van de woninginvallen in de zoektocht naar D. te zijn. Nog altijd zonder succes, agenten treffen in de woning een andere man. Hij lag te slapen, maar was wakker geschrokken van het lawaai dat AT'ers maakten bij het binnenvallen van de woning. De klopjacht zal uiteindelijk de volgende dag eindigen in hotel Multatuli aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Daar wordt Bretly D. in de boeien geslagen en vervolgens naast het hotel op straat door zeker zes agenten onder controle gehouden. Bouwvakkers die in de buurt aan het werk zijn, zien het allemaal gebeuren.

28 oktober: dodelijke steekpartij in Noord In een woning aan de Azaleastraat wordt op 28 oktober een 36-jarige man gestoken. Hij vlucht weg, maar wordt door de 63-jarige bewoner achtervolgd en op straat meerdere keren in zijn borst en nek gestoken. Het slachtoffer wordt in de Hazelaarstraat gevonden en overlijdt niet veel later aan zijn verwondingen. Omwonenden spreken van een bloedbad. Kort na de steekpartij wordt duidelijk dat de aangehouden verdachte al een jaar voor overlast zorgde en woonde onder begeleiding van zorgorganisatie HVO Querido. Bewoners gaven tijdens een buurtbijeenkomst aan dat zij al jaren een grote druk op de buurt ervaarden door de hoeveelheid sociale huurwoningen die worden toegewezen aan cliënten van zorginstellingen als HVO Querido. Stadsdeel Noord en woningcorporatie Ymere zeiden toe dat zij voorlopig geen sociale huurwoningen meer toe zouden wijzen aan kwetsbare Amsterdammers in de Bloemenbuurt.

