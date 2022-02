Felle debatten tussen lijsttrekkers: "Dit is zo ontzettend typisch voor de socialistische blik"

Groot Wassink vond dat de maatregelen 'allemaal nodig' zijn en dat Van Lammeren er 'allemaal tegen' was. PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman, net als Groot Wassink ook wethouder in het huidige stadsbestuur, zei dat de gemeente het niet langer kan permitteren om langer te wachten met klimaatmaatregelen. "Het moet nu en het moet allemaal." Daar horen volgens haar de 17 windmolens en, tijdelijk, biomassa bij.

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, benadrukte nog maar eens dat GroenLinks in zijn ogen allerlei verkeerde keuzes heeft gemaakt de afgelopen jaren. "Dit college van GroenLinks, met D66, PvdA en de SP, heeft een biomassacentrale gebouwd. Ze hebben het AEB verkocht aan de Chinezen. Dus naast dat we afhankelijk zijn van Russisch gas zijn we ook nog eens afhankelijk van de Chinezen."

GroenLinks, dat in verschillende peilingen een flink aantal zetels verliest maar tegelijkertijd ook het grootst lijkt te blijven , is vastbesloten om verder te gaan met klimaatmaatregelen. "Ik denk dat Amsterdam alles moet doen wat in onze mogelijkheid ligt om klimaatverandering tegen te gaan", zei GroenLinks-lijsttrekker en wethouder Rutger Groot Wassink. Dat voelde 'misschien irrelevant' vanwege de oorlog die Rusland is begonnen met Oekraïne. "Maar tegelijkertijd gaat deze oorlog om energie."

De SP en VVD botsten over de grotere terrassen die het stadsbestuur vanwege de coronacrisis toestaat. Volgens SP-lijsttrekker Remine Alberts ervaren buurtbewoners daardoor overlast. "Wat ik mijn collega van de SP hoor zeggen is nou zo ontzettend typisch voor de socialistische blik op het geld verdienen in de stad", vond VVD-lijsttrekker Claire Martens. Ze wees erop dat de ondernemers pas net weer open zijn.

Annabel Nanninga (JA21) ging met Sheher Khan (DENK) in debat over de vraag of de politie door moet gaan met fouilleeracties. "Dit middel moet in de gereedschapskist zitten van de politie", vond Nanninga. "Gaat het al het geweld in de stad oplossen? Nee. Maar het is een groot succes. Er is een proef geweest. Heel zichtbaar in de stad. 1 op de 25 mensen had een wapen bij zich. Ik vind het een succes dat die wapens gevonden zijn."

Nul vuurwapens

Kahn was minder onder de indruk van de resultaten. "Duizend politie-uren. Nul vuurwapens van de straat. Op dit moment worden journalisten en advocaten gewoon neergeschoten in de stad. En u wil dat de politie zich gaat inzetten om aardappelschilmessen van straat te halen."