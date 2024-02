Toerist lijkt weer helemaal terug in Amsterdam, negen miljoen mensen overnachtten er in 2023

Het aantal toeristen dat verbleef in de stad afgelopen jaar is bijna weer op het niveau voor de coronapandemie. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat negen miljoen toeristen in een accommodatie sliepen in de stad. Dat is een stijging van 21 procent in vergelijking met 2022, toen waren het er zeven miljoen.

AT5

Het jaar voordat de coronapandemie uitbrak telde de stad 9,2 miljoen toeristen die in een accommodatie verbleven. Tijdens de twee coronajaren stortte dat vanwege reisrestricties en coronamaatregelen in naar ongeveer drie miljoen toeristen. Met de negen miljoen mensen die een overnachting hadden in de stad vorig jaar, is Amsterdam dus weer zo goed als op het niveau van voor de pandemie. Het aantal buitenlandse gasten dat verbleef in een accommodatie in de stad steeg het afgelopen jaar met 26 procent. De buitenlandse toeristen kwamen vooral uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. Het aantal toeristen uit Nederland steeg ook, met een kleine 8 procent. Met de groei van 21 procent steekt de stad ver uit boven de landelijke groei van 8 procent.

AT5

Verantwoordelijk wethouder Sofyan Mbarki heeft in de afgelopen twee jaar meerdere maatregelen gepresenteerd om het overtoerisme aan te pakken. Zo moesten de Stay Away-campagne en het blowverbod op de Wallen de overlastgevende toeristen weren. De ontmoedigingscampagne richtte zich in eerste instantie op Britse toeristen. Of dat allemaal veel geholpen heeft, daarover lopen de meningen uiteen. De Britten zelf waren niet zo onder de indruk van de campagne en een jonge Britse noemde de campagne 'bullshit'. Burgemeester Halsema en wethouder Mbarki lieten in november weten dat een merendeel van de overlastgevende toeristen zich meer bewust is geworden van hun gedrag door de campagne, maar dat de afname van de Britse 'feesttoerist' nog niet echt in gang was gezet. De gemeente gaat daarom door met de campagne en gaat zich nu ook richten op andere landen en Nederlandse jongeren. Volgens de gemeente werkt de campagne het best in combinatie met andere maatregelen. Airbnb en cruises Die andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het minder verlenen van vergunningen aan bed & breakfasts, het beperken van het aantal rivier- en zeecruises, het weren van touringcars op de binnenring en strengere regels voor vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Volgens een woordvoerder van Mbarki hebben de maatregelen 'in combinatie wel effect laten zien'.