'Voormalig RvC-voorzitter Eringa niet benaderd voor Ajax-onderzoek naar Mislintat'

Pier Eringa, de voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, zou volgens de NOS nooit benaderd zijn voor het onderzoek dat de Amsterdammers lieten uitvoeren naar oud-technisch directeur Sven Mislintat. Dat terwijl Eringa als voorzitter een sleutelfiguur was in de periode van de Duitser in Amsterdam.

Hoe het onderzoek precies in elkaar heeft gezeten is nog niet helemaal duidelijk, Ajax maakt dat namelijk niet openbaar en de RvC gaf alleen een samenvatting daarvan. Na navraag van de NOS blijkt echter dat Eringa nooit onderdeel is geweest van het onderzoek, dat terwijl hij de hele periode van Mislintat de voorzitter van de RvC was en de Raad van Commissarissen het toezichthoudend orgaan van de club is. Eringa zelf nam ook nog eens een sleutelpositie in bij het controleren van de directie tijdens de drukste en veelbesproken transferzomer van vorig jaar.

Uit het onderzoek dat Ajax heeft laten uitvoeren over de oud-directeur kwam maandag naar voren dat er geen aanwijzingen waren voor belangenverstrengelingen tijdens transfers van de Duitser in zijn periode bij de club. Wel konden er vraagtekens worden geplaatst bij zijn handelwijze. Bijvoorbeeld dat Mislintat soms een voorgestelde prijsvraag accepteerde van een tussenpersoon zonder rechtstreeks namens Ajax te onderhandelende met de betreffende club.

Op 24 september werd Mislintat ontslagen als technisch directeur vanwege een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie. Ook werden er vraagtekens gezet bij een mogelijke belangenverstrengeling bij de transfer van linksback Borna Sosa op Deadline Day. Mislintat kocht namelijk via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van hemzelf, de Kroatische speler. Ajax besloot om een onderzoek te laten uitvoeren, een keuze waar Eringa zelf ook betrokken bij was. Eringa besloot in september na veel kritiek om uit de RvC te stappen.

Zeven maanden later

Afgelopen maandag, zeven maanden later, kwam Ajax eindelijk naar buiten met de uitkomsten van het onderzoek. Het was weliswaar een eigen geformuleerde samenvatting, maar er stond wel in dat de RvC in de transferperiode te weinig 'checks en balances' heeft gepleegd. Ergo: er was te weinig controle op de directie.

Waarom Eringa, in zijn sleutelpositie, dan niet is benaderd voor het onderzoek is opmerkelijk te noemen. Ajax zegt aan de NOS niet in te willen gaan op individuele gevallen, maar laat wel weten: "Het betrof een onafhankelijk onderzoek van KPMG Forensic. Zij hebben bepaald met wie te spreken en met wie niet." De uitvoerder van het onderzoek laat dan weer op zijn beurt weten niets te mogen vertellen vanwege geheimhoudingsplicht. Eringa wil ook niet reageren op de kwestie.

Veel vraagtekens over onderzoek

Waar volgens de RvC in het onderzoek naar voren kwam dat er vraagtekens waren over de handelwijze van Mislintat, zijn er na de gepubliceerde samenvatting ook veel vraagtekens gezet bij de Raad van Commissarissen zelf. Het NRC schreef eerder dat andere betrokkenen bij de transfer van Sosa ook niet waren geïnterviewd, zoals medewerkers van het Duitse zaakwaarnemerskantoor.

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) liet zich ook kritisch uit in Het Parool en noemde het 'broddelwerk van de bovenste plank'. "De RvC heeft zelf de conclusies geformuleerd, terwijl diezelfde RvC Mislintat zijn gang liet gaan."

Op 21 mei vindt de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Ajax plaats waar heel veel zaken moeten worden besproken. Op een nog onbekende locatie staan onder andere de resultaten van het Mislintat-onderzoek en het aangekondigde ontslag van Alex Kroes op de agenda.