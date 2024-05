Referendum over groenplannen staat voor de deur, maar waar stemmen we over?

'Bent u voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur?' Die vraag krijgen Amsterdammers die op 6 juni naar de stembus gaan voorgelegd. Naast dat er een stem kan worden uitgebracht voor het Europese Parlement, mag er namelijk ook worden aangekruist of je het eens bent met de nieuwe groenplannen van wethouder Reinier van Dantzig (D66). Maar waar gaat dat referendum nou eigenlijk over?

De Hoofdgroenstructuur, een document van een kleine 90 pagina's waarin beschreven staat welke groene gebieden in de stad worden beschermd. Op die locaties mogen bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld over stadsparken, zoals het Vondelpark of het Gaasperpark, en 'struinnatuur', zoals de Oeverlanden en het W. H. Vliegenbos. Maar in het document worden ook sportparken, volkstuinparken, begraafplaatsen en 'curiosa' – Artis, Hortus en het Stenenhoofd – genoemd.

Ook is er kritiek op wat er in het beleid is opgenomen als groen. Zo tellen kunstgrasvelden van sportparken mee en geldt dat ook voor snelwegbermen. Volgens de initiatiefnemers van het referendum is dat 'sjoemelgroen' voor het halen van de groennormen, het aantal vierkante meters groen per woning. De organisatoren willen dat de gemeente beter gaat kijken of die groennormen wel echt worden gehaald en wat er wordt meegerekend als groen.

Maar op de plannen van de wethouder kwam behoorlijk wat kritiek. Volgens de critici zijn er te veel uitzonderingsgronden in de plannen. Waardoor bouwen in het beschermd groen toch op sommige manieren zou kunnen gebeuren. Zo staat er bijvoorbeeld dat windmolens niet in de natuur mogen worden gebouwd, tenzij deze onder andere bij gemeenteraadsbesluit als zoekgebieden voor windenergie zijn aangemerkt. Volgens critici maakt dit de weg vrij voor windmolens in onder meer de Gaasperplas.

Het plan stond op de agenda van de gemeenteraad zodat er over gestemd kon worden. De organisatoren begonnen daarom het proces voor het referendum. "Als er meer tijd en ruimte was geboden waren we in gesprek gegaan met de wethouder. Maar die tijd was er niet", legde organisator Sonja Brilman eerder uit. "Dus toen moesten we min of meer aan de noodrem trekken."

Dat inleidend verzoek van de organisatoren werd massaal ondertekend. Binnen een dag stond de teller op 18.000 mensen. Het verzoek voor het opzetten van het referendum werd daarop aangenomen door de gehele raad en de organisatoren mochten op zoek naar de 10.000 handtekeningen van Amsterdammers.

Dat aantal werd ruim voor het verstrijken van de verzamelperiode gehaald. Het is het eerste referendum wat stadsbreed gehouden gaat worden. De laatste keer was in 2002, over het verzelfstandigen van het GVB. In het verleden werden er ook referenda gehouden over de komst van de Noord/Zuidlijn en de aanleg van IJburg. In Weesp werd er in 2018 nog een referendum gehouden, over de aansluiting bij Amsterdam. De inwoners van Weesp en Driemond mogen ook een stem uitbrengen over de Hoofdgroenstructuur. De stadsgebieden zijn echter niet opgenomen in het beleid, maar liggen wel dicht bij gebieden die in het beleid zijn opgenomen.

Vraagstelling lastig

De organisatoren zijn op het veel punten dus oneens met de Hoofdgroenstructuur: te veel uitzonderingsgronden, de groennormen en de visie van de stad over het groen. Maar welke vraag stel je dan bij het referendum? Aangezien in de officiële regels staat dat Amsterdammers met een 'ja' of 'nee' zich moeten uitspreken over of ze voor een plan van de raad of het college zijn.