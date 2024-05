UvA wil betere voorwaarden bedenken voor internationale samenwerkingsverbanden

De Universiteit van Amsterdam is van plan het 'ethisch kader', waar internationale samenwerkingen aan getoetst worden, aan te passen. Dat laat het College van Bestuur weten in een mail aan studenten. Ook wil de universiteit in gesprek met studenten over de onrust die naar aanleiding van de demonstraties, het daaropvolgende politieoptreden en het handelen van de UvA zelf ontstond.

Het ethisch kader bestaat uit voorwaarden waar bedrijven en instellingen waar de UvA mee samenwerkt aan moeten voldoen. De internationale samenwerkingen van de universiteit werden de afgelopen weken onderwerp van discussie, nu een deel van de studenten wil dat de universiteit haar banden met organisaties in Israël verbreekt. 'Te weinig handvatten' De UvA zegt zelf dat het terughouden wil zijn met het beperken van samenwerkingsverbanden. Wel schrijft het bestuur in de mail aan studenten dat de universiteit die banden "alleen binnen ethische kaders, waaronder de mensenrechten", in stand wil houden. Die kaders zouden nu te onduidelijk zijn. Volgens de universiteit zouden de richtlijnen 'te weinig handvatten' bieden om een 'zorgvuldige beoordeling' te maken. Op basis van rondetafelgesprekken op alle faculteiten wil de universiteit daarom nieuwe richtlijnen maken "waaraan nieuwe en bestaande projecten zullen worden getoetst." Het is de bedoeling dat het aangepaste ethisch kader voor het einde van dit collegejaar klaar is. Tot die tijd gaat de universiteit geen nieuwe samenwerkingen aan in gebieden waar nu oorlog gevoerd wordt.

De vandaag aangekondigde maatregelen zijn het gevolg van de onrust die binnen de universiteit is ontstaan nadat er op meerdere locaties van UvA protestacties werden georganiseerd. Demonstranten riepen de UvA onder meer op om de samenwerkingen met Israëlische bedrijven en instellingen op te heffen. Verschillende locaties De afgelopen twee weken bezetten honderden activisten onder meer een deel van het Roeterseiland en het Binnengasthuisterrein, beide locaties leidden uiteindelijk door een ontruiming waarbij de ME geweld gebruikte. Later werden er in het ABC-gebouw van de UvA vernielingen aangericht na een demonstratie. Afgelopen vrijdag greep de politie in toen er in de binnenplaats van de Oudemanhuispoort een tentenkamp werd opgezet. Later die avond kwam de ME in actie tijdens een sit-in bij de entree van de Stopera.

"We hebben de oproep van studenten en medewerkers heel goed begrepen", schrijft het bestuur. "De UvA moet iets doen, dat past bij de rol van een betrokken en kritische universiteit. En tegelijk zijn de meningen verdeeld over wat we dan precies moeten doen." Gesprekken Naast het aanpassen van het ethisch kader wil de UvA daarom ook weer in gesprek met studenten en medewerkers. Die gesprekken zullen deze week van start gaan. "We zijn een maatschappelijk betrokken en kritische universiteit. Juist dat unieke kenmerk leidt nu tot grote verdeeldheid en wantrouwen. We komen tegenover elkaar te staan, zijn niet meer altijd in staat om met elkaar het gesprek aan te gaan. Veel mensen zijn daar bezorgd over." De gesprekken gaan onder meer over wat er de laatste tijd gebeurt op de UvA. "Hoe mensen dat ervaren, hoe we kunnen de-escaleren en hoe we met elkaar weer verder kunnen en het vertrouwen kunnen herstellen. "

De universiteit benadrukt dat alle studenten en medewerkers bij die gesprekken betrokken worden. "Dus ook met degenen die (vreedzaam) actie hebben gevoerd." Bestuursvoorzitter Geert ten Dam vertelde vorige week dat de universiteit niet meer in gesprek gaat met actievoerders die niet verbonden zijn aan de UvA. De gesprekken zullen ook gaan over de bestaande afspraken over omgangsvormen binnen de universiteit. Uitkomsten uit die overleggen kunnen mogelijk leiden tot aanpassingen van de huisregels, aldus het CvB, dat ten slotte nog meegeeft: "Spreek je uit, maar houd ook rekening met elkaar. Ga in gesprek, maar luister ook naar collega’s en studenten met een andere mening."