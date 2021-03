Politie-inzet bij protesten Museumplein afgelopen weken kostte ruim 5,5 miljoen euro

Sinds 17 januari is de politie wekelijks in actie gekomen bij protesten tegen het coronabeleid die plaatsvonden op het Museumplein en die optredens kostten zo'n 5,5 miljoen euro. Dat laat de politie weten.

Afgelopen weekend hield de politie nog 150 mensen aan die op het Museumplein samenkwamen om te protesteren tegen het landelijke coronabeleid. Dit soort demonstraties vonden vanaf midden januari wekelijks plaats. Volgens de politie waren zij genoodzaakt in te grijpen gezien de demonstranten niet van plan waren afstand te bewaren, wat tegen de landelijke maatregelen ingaat. "We treden pas op nadat we uitgebreid gewaarschuwd hebben", stelt de politie.